LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus

LUS-DAX-Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 24.193,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24.319,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.178,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 17.06.2025, bei 23.295,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wurde der LUS-DAX auf 21.211,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18.446,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 21,19 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.645,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.821,00 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 2,88 Prozent auf 223,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,45 Prozent auf 93,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,00 Prozent auf 52,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 91,66 EUR) und BMW (+ 1,70 Prozent auf 85,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Daimler Truck (-0,70 Prozent auf 39,90 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,93 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 264,00 EUR), Commerzbank (-0,39 Prozent auf 28,19 EUR) und adidas (-0,34 Prozent auf 206,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2.091.786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,254 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Porsche Automobil vz-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net