Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 92,42 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 92,42 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,34 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 454.418 Stück.

Bei 99,10 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,095 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,29 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

