Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Freitagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 94,70 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 94,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 94,14 EUR. Mit einem Wert von 95,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 412.010 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 99,10 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 4,65 Prozent wieder erreichen. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,101 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 65,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

