Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die FRoSTA-Aktie

Depot umstrukturiert

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der FRoSTA-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Zum 17.07.2025 wurde bei FRoSTA ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Deals ging am 18.07.2025 ein. Vorstand Busse, Maik griff am 17.07.2025 bei FRoSTA-Aktien zu. 200 FRoSTA-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 93,00 EUR gekauft. Die Aktionäre schickten das Papier von FRoSTA nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 91,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von FRoSTA nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,10 Prozent auf 93,00 EUR. Im Handelsverlauf wurden 547 FRoSTA-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht FRoSTA einen Börsenwert von 625,22 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 6.810.674 Aktien im Streubesitz.

Am 26.05.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Für jeweils 86,00 EUR verkleinerte Ehlers, Hinnerk, Vorstand, das eigene Depot um 900 Aktien.

Redaktion finanzen.net