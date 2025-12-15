Aktien Schweiz fest - SMI zurück über 13.000 Punkten

DAX24.260 +0,3%Est505.759 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -2,4%Nas23.115 -0,3%Bitcoin73.489 -2,2%Euro1,1758 +0,2%Öl60,17 -1,7%Gold4.296 -0,1%
DOW JONES--Mit einer breiten Erholungsbewegung ist der schweizerische Aktienmarkt in die letzte volle Handelswoche des Jahres gestartet. Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 13.037 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verbuchten 18 Kursgewinne. Einzige Verlierer waren die Aktien von Logitech (-0,1%) und UBS (-0,5%). Umgesetzt wurden 17,74 (Vortag: 25,46) Millionen Aktien.

Die Anleger griffen in allen Sektoren zu. Defensive Werte fanden ebenso Käufer wie Konjunkturzykliker.

Die SMI-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,7 Prozent. Die als defensiv geltenden Givaudan-Aktien rückten um 1,8 Prozent vor. Unter den Konjunkturzyklikern verbesserten sich Sika um ebenfalls 1,8 Prozent. Das Unternehmen hatte die Übernahme des schwedischen Mörtelherstellers Finja bekanntgegeben.

Swiss Life führten den SMI mit einem Plus von 2,1 Prozent an. Im Verwaltungsrat des Versicherers wird es im kommenden Jahr personelle Veränderungen geben.

Unter den Nebenwerten gaben Huber + Suhner 6,5 Prozent ab. Das Unternehmen hatte seinen Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr präzisiert. Es rechnet nun mit einem Rückgang des Nettoumsatzes um 3 Prozent, nachdem zunächst das Erreichen des Vorjahresniveaus in Aussicht gestellt worden war.

Nach einer Gewinnwarnung ging es mit dem Kurs von Schweiter um 10,8 Prozent abwärts.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 11:43 ET (16:43 GMT)

