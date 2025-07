Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 92,96 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 92,96 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,34 EUR nach. Mit einem Wert von 92,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 255.506 Siemens Energy-Aktien.

Bei 99,10 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 6,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,29 EUR.

Am 08.05.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,96 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

