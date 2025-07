Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 91,96 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 91,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 92,54 EUR. Bei 92,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 268.221 Aktien.

Bei einem Wert von 99,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 22,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,01 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,101 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 65,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Trotz strategischer Bedeutung: Siemens Energy-Aktie reagiert mit Kursverlusten auf neue Projektbeteiligung

Siemens-Energy-Aktie klettert weiter - droht die Überhitzung?

Siemens-Energy-Aktie nach Kursrally stabil - Analysten werden zurückhaltender