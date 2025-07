Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 92,50 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 92,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,46 EUR aus. Mit einem Wert von 92,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 50.666 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 99,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). 7,14 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 319,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 65,29 EUR.

Am 08.05.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

