Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 93,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 93,50 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,34 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 94,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 619.360 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 99,10 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 5,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,101 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,29 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens-Energy-Aktie klettert weiter - droht die Überhitzung?

Siemens-Energy-Aktie nach Kursrally stabil - Analysten werden zurückhaltender

Siemens Energy-Aktie mit Verschnaufpause: Barclays sieht trotz Kurszielanhebung deutliche Überbewertung