Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag im Keller

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 88,20 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 88,20 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 87,96 EUR. Bei 92,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.397.486 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 99,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 22,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 299,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,101 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 65,29 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

