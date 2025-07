XETRA-Handel: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

DAX-Entwicklung

Der DAX steigt heute.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,82 Prozent höher bei 24.206,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,111 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,909 Prozent fester bei 24.227,54 Punkten, nach 24.009,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24.315,92 Punkte, das Tagestief hingegen 24.200,29 Zähler.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,698 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, betrug der DAX-Kurs 23.434,65 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21.205,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, stand der DAX bei 18.437,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,88 Prozent nach oben. Bei 24.639,10 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens (+ 2,88 Prozent auf 223,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,45 Prozent auf 93,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,00 Prozent auf 52,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 91,66 EUR) und BMW (+ 1,70 Prozent auf 85,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Daimler Truck (-0,70 Prozent auf 39,90 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,93 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 264,00 EUR), Commerzbank (-0,39 Prozent auf 28,19 EUR) und adidas (-0,34 Prozent auf 206,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2.091.786 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,254 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net