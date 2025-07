Börse Zürich: SLI schließt in der Verlustzone

SLI im Blick

Am Montag agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der SLI am Montag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 1.986,05 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,151 Prozent tiefer bei 1.985,84 Punkten, nach 1.988,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.993,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.979,77 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, notierte der SLI bei 1.940,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 1.873,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SLI mit 1.960,57 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,36 Prozent nach oben. Bei 2.146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.721,32 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,70 Prozent auf 146,60 CHF), Julius Bär (+ 1,47 Prozent auf 56,50 CHF), Schindler (+ 1,42 Prozent auf 300,40 CHF), ams-OSRAM (+ 1,39 Prozent auf 12,41 CHF) und Givaudan (+ 1,19 Prozent auf 3.837,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sonova (-1,53 Prozent auf 231,30 CHF), Adecco SA (-1,46 Prozent auf 25,58 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 561,60 CHF), Richemont (-1,23 Prozent auf 140,05 CHF) und Roche (-1,12 Prozent auf 255,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.489.207 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net