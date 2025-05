EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2025 veröffentlicht

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ams-OSRAM AG: ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2025 veröffentlicht



27.05.2025 / 22:56 CET/CEST

ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2025 veröffentlicht Premstätten, Österreich und München, Deutschland (27. Mai 2025) -- ams OSRAM (SIX: AMS) hat die Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand für die ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni 2025 auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. ams OSRAM lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung 2025 am 26. Juni 2025 in Premstätten, Österreich, ein. Als Tagesordnungspunkt Nr. 9 schlägt der Konzern einen Beschluss über ein 10 %-iges Genehmigtes Kapital 2025 mit Anrechnung von Bezugs- und Umtauschrechten auf neue Aktien vor, das im Rahmen einer Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihe aus früher beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen gewährt wird. Bei Ausnutzung von früher beschlossenen bedingten Kapitalia verringert sich der Höchstbetrag des Genehmigten Kapitals 2025, das der Vorstand ohne Bezugs- und Umtauschrechte ausgeben kann, entsprechend. Darüber hinaus schlägt der Konzern unter Tagesordnungspunkt 10 einen Beschluss zur Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien („Aktienrückkauf") vor. Dies bedeutet den Widerruf der von der Hauptversammlung 2023 erteilten Ermächtigung (die im Dezember 2025 ausläuft) und die Erteilung einer gleichwertigen Ermächtigung zum Aktienrückkauf für 30 Monate ab dem Tag der Hauptversammlung 2025. Die entsprechenden Unterlagen für die Hauptversammlung werden spätestens am 27. Mai 2025 auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt. Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen.

Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung , Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.

