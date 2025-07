Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,88 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,88 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,80 EUR. Bei 25,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 244.258 Stück.

Am 30.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 52,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

