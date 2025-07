Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag tiefer

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,83 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 25,83 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,81 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 351.887 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2025 bei 26,10 EUR. 1,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 52,50 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 24,92 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,15 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

