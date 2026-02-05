Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 167,02 Mrd. EURKGV 14,11
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Ankündigung des US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers, eine Kopie der Wegovy-Pille von Novo Nordisk anzubieten. Vosser geht davon aus, dass der dänische Pharmakonzern gute rechtliche Möglichkeiten habe, damit das Produkt vom Markt genommen wird. Zudem dürfte die Gesundheitsbehörde FDA angesichts der Tatsache, dass Hims' Produkt "eindeutig gegen die US-Arzneimittelvorschriften verstößt", ausreichend Anreize haben, Maßnahmen zu ergreifen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|11:31
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:31
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:31
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:31
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:31
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital