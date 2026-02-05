DAX 24.637 +0,6%ESt50 5.977 +0,9%MSCI World 4.500 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.759 +1,0%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1808 +0,2%Öl 68,13 +1,2%Gold 4.953 +3,7%
Novo Nordisk Aktie

39,42 EUR +2,37 EUR +6,38 %
STU
39,29 EUR +0,74 EUR +1,92 %
GVIE
Marktkap. 167,02 Mrd. EUR

KGV 14,11
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

08:01 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
39,42 EUR 2,37 EUR 6,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Ankündigung des US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers, eine Kopie der Wegovy-Pille von Novo Nordisk anzubieten. Vosser geht davon aus, dass der dänische Pharmakonzern gute rechtliche Möglichkeiten habe, damit das Produkt vom Markt genommen wird. Zudem dürfte die Gesundheitsbehörde FDA angesichts der Tatsache, dass Hims' Produkt "eindeutig gegen die US-Arzneimittelvorschriften verstößt", ausreichend Anreize haben, Maßnahmen zu ergreifen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:31 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08:31 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Arzneimittelkosten senken Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark: Trump startet TrumpRx - FDA will gegen Wegovy-Kopie vorgehen Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark: Trump startet TrumpRx - FDA will gegen Wegovy-Kopie vorgehen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie -7%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
finanzen.net Novo Nordisk präsentierte Quartalsergebnisse
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
TraderFox Novo Nordisk: Aktie bricht nach Prognose-Senkung um 17 % ein – „Most Favored Nation“-Regel belastet Ausblick für 2026!
wikifolio Make Europe Great Again - 11 MEGA-Picks für dein Depot
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MarketWatch Novo Nordisk stock climbs out of hole on FDA chief’s threat to block Hims and Hers pill
MotleyFool Hims & Hers Takes On Novo Nordisk: What We Know Right Now
Benzinga Hims &amp; Hers Launches Compounded Version Of Wegovy, Novo Nordisk Threatens Legal Action
MotleyFool This Healthcare Company Believes Its GLP-1 Pill Could Be "Next in Line" After Novo Nordisk and Eli Lilly. Its Valuation Is a Fraction of Theirs.
Financial Times Novo Nordisk hits out at rival Hims & Hers over cheaper weight-loss pill
MotleyFool Can Pfizer Crash the Lilly and Novo Nordisk Weight-Loss Party?
MotleyFool Novo Nordisk Plunges After Releasing a Brutal Forecast. Should You Dump the Stock?
Benzinga In Weight Loss Drug Battle For 2026, Eli Lilly Pulls Ahead Of Novo Nordisk
