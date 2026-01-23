DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Trump droht Kanada wegen China-Plänen mit 100-Prozent-Zöllen Trump droht Kanada wegen China-Plänen mit 100-Prozent-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
29,56 EUR -0,14 EUR -0,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,57 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:51 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
29,56 EUR -0,14 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Auto1 zählt zu seinen Favoriten. Der starke Anstieg der Absatzvolumina dürfte sich dank des Hebeleffekts auch deutlich im operativen Ergebnis zeigen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,15 €		 Abst. Kursziel*:
39,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,08%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:51 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 AUTO1 Buy UBS AG
19.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

dpa-afx UBS-Upgrade lässt AUTO1-Aktie unter die stärksten MDAX-Werte steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group scales AI-powered damage detection to five production centers, enhancing quality and efficiency
EQS Group EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Sale of 88,377 shares, including for the settlement of taxes and duties incurred as a result of the share issuance in connection with the settlement of ...
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group raises inventory financing capacity to EUR 1.6 billion to power continued growth
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen