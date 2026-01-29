DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
AUTO1 Aktie

Marktkap. 6,41 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Aktien des Online-Autohändlers vor den Zahlen Ende Februar zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er rechnet mit einem starken Abschluss des Jahres 2025 und hob auch seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,70 €		 Abst. Kursziel*:
74,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,56%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 AUTO1 Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Auto1 vor Zahlen auf 'Positive Catalyst Watch'
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Auto1 nach Aramis-Zahlen auf 'Buy'
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
dpa-afx UBS-Upgrade lässt AUTO1-Aktie unter die stärksten MDAX-Werte steigen
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group scales AI-powered damage detection to five production centers, enhancing quality and efficiency
EQS Group EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Sale of 88,377 shares, including for the settlement of taxes and duties incurred as a result of the share issuance in connection with the settlement of ...
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group raises inventory financing capacity to EUR 1.6 billion to power continued growth
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen