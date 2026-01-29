AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Aktien des Online-Autohändlers vor den Zahlen Ende Februar zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er rechnet mit einem starken Abschluss des Jahres 2025 und hob auch seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,70 €
|Abst. Kursziel*:
74,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,56%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
