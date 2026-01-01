DAX24.528 +0,9%Est505.949 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,31 -0,8%Gold5.125 -4,8%
TABELLE/EU-BIP 4Q nach Ländern (1. Veröffentlichung)

30.01.26 11:38 Uhr

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

Q4 Q3 Q4 Q3

Eurozone-20 +0,3 +0,3 +1,3 +1,4

EU +0,3 +0,4 +1,4 +1,6

Belgien +0,2 +0,3 +1,1 +1,0

Tschechien +0,5 +0,8 +2,4 +2,8

Deutschland +0,3 0,0 +0,4 +0,3

Estland 0,0 +0,2 +1,0 +0,9

Irland** -0,6 -0,3 +6,7 +10,9

Spanien +0,8 +0,6 +2,6 +2,7

Frankreich +0,2 +0,5 +1,1 +0,9

Italien +0,3 +0,2 +0,8 +0,6

Litauen +1,7 -0,1 +2,5 +2,1

Ungarn +0,2 0,0 +0,5 +0,7

Niederlande* +0,5 +0,5 +1,8 +1,8

Österreich +0,2 +0,4 +0,7 +1,0

Portugal +0,8 +0,7 +1,9 +2,3

Finnland* +0,6 -0,3 0,0 -0,6

Schweden* +0,2 +0,9 +1,8 +2,6

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

** Die irische BIP-Schnellschätzung wird als CSO Frontier Series Output eingestuft. Bei der Interpretation der Statistiken ist besondere Sorgfalt geboten, da neue, in der Entwicklung befindliche Methoden und/oder möglicherweise unvollständige Datenquellen verwendet werden können.

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 05:38 ET (10:38 GMT)