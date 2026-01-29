DAX24.407 +0,4%Est505.908 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -1,9%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,81 -1,5%Gold5.168 -4,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Auto1 vor Zahlen auf 'Positive Catalyst Watch'

30.01.26 08:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
28,70 EUR 0,78 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Aktien des Online-Autohändlers vor den Zahlen Ende Februar zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er rechnet mit einem starken Abschluss des Jahres 2025 und hob auch seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
08:01AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026AUTO1 BuyUBS AG
