DAX25.344 +0,3%Est505.994 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1677 +0,4%Öl62,91 -0,2%Gold4.584 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch über 25.300er-Marke "Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch über 25.300er-Marke
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

MARKT USA/Wall Street mit Fed-Unsicherheiten schwächer erwartet

12.01.26 11:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
305,50 EUR -22,95 EUR -6,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
163,35 EUR -1,35 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Capital One Financial Corp.
206,00 EUR -14,00 EUR -6,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MasterCard Inc.
479,55 EUR -19,70 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
293,45 EUR -8,00 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
102,08 EUR 3,63 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit Abgaben dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,7 Prozent. Für Unsicherheit sorgt vor allem die Verschärfung des Konflikts zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankpräsident Jerome Powell, was als erneuter Versuch gewertet wird, die Unabhängigkeit der Fed zu schwächen. Dazu kommen die Entwicklungen im Iran. Hier hat Trump erneut mit einem Eingreifen der USA gedroht.

Wer­bung

Staatsanwälte haben gegen Powell wegen seiner Aussage im vergangenen Sommer über das Renovierungsprojekt des Zentralbankgebäudes Ermittlungen aufgenommen. Er habe am Freitag einen Ermittlungsbescheid zugestellt bekommen, in dem mit einer strafrechtlichen Anklage im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats gedroht werde, teilte Powell in einer Erklärung mit und fügte an, dass die Untersuchung ein Vorwand im Rahmen der andauernden Kampagne von Präsident Trump sei, die Fed zu Zinssenkungen zu drängen und die Unabhängigkeit der Zentralbank zu beenden.

Die Aussichten auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank sind gefährdet, da gegen den Vorsitzenden Powell ermittelt wird, schreibt der ABN-Amro-Ökonom Rogier Quaedvlieg. Die Infragestellung der Unabhängigkeit der Fed könne die Mitglieder des Fed-Boards dazu veranlassen, sich zu widersetzen und Zinssenkungen zu verschieben, um "die Institution zu verteidigen", meint er. Die Untersuchung werde als Druck auf den Fed-Chairman angesehen, zurückzutreten, um einen größeren Einfluss der Regierung zu ermöglichen, so Quaedvlieg.

Die Entwicklungen rund um die Fed sorgen für Zulauf in den "sicheren Hafen" Gold. Dazu kommen die steigenden geopolitischen Unsicherheiten, heißt es. Die Feinunze hat bei 4.601 Dollar ein Allzeithoch markiert. Aktuell geht es 1,8 Prozent auf 4.590 Dollar nach oben. Dagegen gerät der Dollar mit den Fed-Entwicklungen unter Druck - der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent.

Wer­bung

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Visa (-1,7%), Mastercard (-1,8%), American Express (-4,9%) und Capital One (-10,5%) vorbörslich deutlicher abwärts. US-Präsident Trump hat eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen von 10 Prozent gefordert. Der durchschnittliche Kreditkartenzins in den USA liegt aktuell bei 19,65 Prozent, bei von Geschäften ausgegebenen Kundenkarten mit Kreditfunktion werden im Schnitt 30,14 Prozent fällig, wie aus Daten von Bankrate hervorgeht.

Die Titel von Walmart steigen um 3,4 Prozent. Die Aktien des Einzelhändelskonzerns werden mit Handelsbeginn am 20. Januar in den Nasdaq-100 aufgenommen und ersetzen dort Astrazeneca.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 05:51 ET (10:51 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Visa BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Visa BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen