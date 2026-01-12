DAX25.413 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,13 +1,3%Gold4.593 -0,1%
MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen

13.01.26 12:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
279,15 EUR 2,70 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach einer zweitägigen Aufwärtsphase mit Rekordständen dürften sich zum Handelsbeginn an der Wall Street am Dienstag zunächst leichte Abschläge einstellen. Der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Start am Kassamarkt an. Händler sprechen vom Unwillen unter Anlegern, größere Positionsanpassungen vor Beginn der Viertquartalsberichte der Unternehmen und einem möglichen Urteil des Obersten Gerichtshofes zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch vorzunehmen. Laut Trump wären die USA "geliefert", wenn das Gericht gegen die reziproken Zölle seiner Regierung entscheiden sollte.

"Es gibt keine unmittelbaren Anzeichen für eine Entspannung (...). Doch trotz all des Lärms haben sich Risikoanlagen von allem bemerkenswert unbeeindruckt gezeigt", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank zu den jüngsten Aufschlägen. Doch ist das letzte Worte für die Tagestendenz noch nicht gesprochen, denn noch vor Handelsbeginn stehen die US-Verbraucherpreise für Dezember auf der Agenda. Die Inflationsdaten könnten die Zinssenkungserwartungen neu justieren.

Nach Vorlage von Viertquartalszahlen steigt der Aktienkurs der Großbank JP Morgan vorbörslich um 1,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 06:53 ET (11:53 GMT)

mehr Analysen