Seltene Erden

European Lithium meldet operative Fortschritte in Grönland und schärft zugleich den strategischen Fokus. Neue Entwicklungen beim Tanbreez-Projekt rücken zudem in den Mittelpunkt.

• Mobiles Analyse-Labor soll Abläufe beim Tanbreez-Projekt beschleunigen

• Pilotanlage in Grönland befindet sich laut Berichten im Aufbau

• Aktie 2026 stark gestartet, zuletzt aber mit Kursrücksetzer



Mobiles Labor soll Analysezeiten deutlich verkürzen

Wie aus einem Bericht von Proactive Investors hervorgeht, gibt es beim Tanbreez-Projekt in Grönland einen operativen Fortschritt. Der US-börsennotierte Projektpartner Critical Metals Corp hat ein vollständig integriertes mobiles Analyse-Labor bestellt, das künftig direkt vor Ort eingesetzt werden soll.

Die Anlage soll laborfähige geochemische Analysen seltener Erden ermöglichen und lange Wartezeiten durch externe Labore vermeiden. Laut Proactive Investors sind vollständige Analyseergebnisse innerhalb von rund 80 Minuten möglich. Die Resultate sollen von unabhängigen, akkreditierten Drittstellen überprüft werden.

Pilotanlage bei Tanbreez im Aufbau

Ergänzend dazu berichtet Börse Express, dass Critical Metals mit dem Bau einer Pilotanlage für das Tanbreez-Projekt begonnen hat. Die Fertigstellung ist demnach für Mai 2026 vorgesehen. In der Anlage sollen geplante Aufbereitungsverfahren im kleineren Maßstab getestet und technische Annahmen überprüft werden.

Tanbreez gilt laut Börse Express als eines der weltweit größten bekannten Vorkommen seltener Erden. Für European Lithium ist die Entwicklung von besonderer Bedeutung, da das Unternehmen eine substanzielle Beteiligung an Critical Metals hält.

Strategische Fokussierung durch Portfolioanpassung

Parallel zu den operativen Fortschritten hat European Lithium laut Börse Express seine Beteiligung an Cyclone Metals deutlich reduziert. Zwischen Anfang Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 wurden rund 6,7 Millionen Aktien veräußert. Damit fiel European Lithium unter die Schwelle eines wesentlichen Anteilseigners.

Der Schritt wird als Straffung des Portfolios gewertet, mit stärkerer Konzentration auf Kernbeteiligungen wie Tanbreez über Critical Metals. European Lithium hält rund 45 Prozent an Critical Metals und ist damit indirekt an dem Projekt in Grönland beteiligt.

Aktie mit Gegenbewegung nach starkem Jahresaufakt

An der Börse zeigte sich die European Lithium-Aktie zuletzt volatil. Im bisherigen Börsenjahr 2026 legte das Papier um 64,52 Prozent zu. Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage scheinen Anleger nun die Gewinne mitzunehmen.

Am Dienstag verlor die Aktie an der Börse in Sydney 5,56 Prozent und schloss bei 0,25 australischen Dollar.

