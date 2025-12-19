DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +5,4%Nas23.403 +0,7%Bitcoin80.568 +3,2%Euro1,1726 ±0,0%Öl61,83 +1,7%Gold4.442 +2,6%
Profil
US-Absatz im Blick

VW-Aktie unter Druck: Volkswagen verzeichnet 2025 deutlichen Absatzrückgang in den USA

05.01.26 20:53 Uhr
Volkswagen schwächelt in den USA: Absatzrückgang belastet die VW-Aktie | finanzen.net

Volkswagen hat beim US-Absatz seiner Marke VW im abgelaufenen Jahr Federn gelassen. Die Verkäufe sind deutlich gesunken.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,10 EUR -3,50 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verkäufe seien um 13 Prozent auf 329.813 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im vierten Quartal war der Rückgang mit 19,8 Prozent auf gut 82.798 Fahrzeuge noch stärker. Die Volkswagen-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 2,54 Prozent tiefer bei 103,60 Euro.

/jha/bek

RESTON (dpa-AFX)

mehr Analysen