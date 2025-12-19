US-Absatz im Blick

Volkswagen hat beim US-Absatz seiner Marke VW im abgelaufenen Jahr Federn gelassen. Die Verkäufe sind deutlich gesunken.

Die Verkäufe seien um 13 Prozent auf 329.813 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im vierten Quartal war der Rückgang mit 19,8 Prozent auf gut 82.798 Fahrzeuge noch stärker. Die Volkswagen -Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 2,54 Prozent tiefer bei 103,60 Euro.

