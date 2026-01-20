DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.995 +0,2%Bitcoin75.035 -0,4%Euro1,1703 -0,2%Öl65,22 +1,9%Gold4.836 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will Verhandlungen - EU stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will Verhandlungen - EU stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA
Amazon-Aktie im Fokus: Was die Insolvenz von Saks für Anleger bedeutet Amazon-Aktie im Fokus: Was die Insolvenz von Saks für Anleger bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Volkswagen-Autosparte übertrifft Ziel für Finanzmittelzufluss

21.01.26 19:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,38 EUR 1,90 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Autosparte von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat 2025 einen überraschend hohen freien Finanzmittelzufluss erzielt. Der sogenannte Netto-Cashflow liege mit rund 6 Milliarden Euro eine Milliarde Euro über dem 2024er-Wert sowie über den selbst prognostizierten 0 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Damit sei die Nettoliquidität von 31 auf 34 Milliarden Euro gestiegen, was ebenfalls besser sei als avisiert. Zur Begründung verwies VW auf eine geringere Mittelbindung im Betriebskapital und Investitionen in Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung unter anfänglichen Plänen. Die VW-Aktien reagierte auf der Handelsplattform Tradegate kaum auf die Nachricht: sie notierte weiterhin moderat über ihrem Xetra-Schluss./mis/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
19.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
19.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen