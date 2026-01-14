Börse Wien: ATX verliert am Mittag

ATX-Marktbericht

Der ATX gibt aktuell nach.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent auf 5.414,75 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 158,184 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 5.432,04 Punkten, nach 5.431,40 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5.412,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.445,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,210 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 5.171,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der ATX bei 4.675,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, stand der ATX bei 3.726,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,18 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5.449,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.343,46 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 2,03 Prozent auf 65,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,99 Prozent auf 33,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,56 Prozent auf 24,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 35,20 EUR) und Verbund (+ 1,03 Prozent auf 63,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-2,05 Prozent auf 48,66 EUR), Wienerberger (-1,28 Prozent auf 29,34 EUR), Erste Group Bank (-1,05 Prozent auf 103,20 EUR), Raiffeisen (-0,97 Prozent auf 36,80 EUR) und Andritz (-0,91 Prozent auf 70,70 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355.339 Aktien gehandelt. Mit 40,777 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 8,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net