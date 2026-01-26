DAX24.942 ±0,0%Est505.980 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.617 -1,0%Euro1,1930 +0,4%Öl65,68 ±-0,0%Gold5.091 +1,6%
Vor Inter-Spiel: Zwei Dortmunder fehlen im Training

27.01.26 12:41 Uhr
Aktien
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,28 EUR -0,02 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss in der Champions League gegen Inter Mailand voraussichtlich erneut auf Abwehrspieler Niklas Süle und Mittelfeldmann Marcel Sabitzer verzichten. Beide nahmen am Tag vor der Partie (Mittwoch 21.00 Uhr/DAZN) nicht am Abschlusstraining des Teams von Trainer Niko Kovac teil. Der 30 Jahre alte Süle hat Rückenprobleme. Sabitzer laboriert an Wadenbeschwerden.

Am letzten Spieltag der Ligaphase der Königsklasse wollen die Dortmunder die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale endgültig klarmachen. Ein Remis würde dazu definitiv reichen. Es geht auch darum, sich für die Entscheidungsspiele in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Hält der BVB mindestens Platz 16, würden die Westfalen das Rückspiel zu Hause bestreiten./the/DP/mis

mehr Analysen