WDH: Bahn war so pünktlich wie nie - in der Schweiz

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Bahnen (SBB) haben einen Rekord aufgestellt: Im vergangenen Jahr erreichten 94,1 Prozent der Personenzüge ihr Ziel pünktlich, teilt das Unternehmen mit. Im Jahr davor waren es 93,2 Prozent gewesen.

Dies sei trotz zahlreicher Baustellen und mehrerer Großveranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest und der Fußball-EM der Frauen mit rund 1.600 Sonderzügen geschafft worden. Der pünktlichste Tag in der Geschichte der SBB war der 28. Dezember: An dem Sonntag kamen 98,6 Prozent der Züge in der Schweiz pünktlich an.

In Deutschland: 60 Prozent

Von solchen Werten können Bahnnutzerinnen und -nutzer in Deutschland nur träumen. Im vergangenen Jahr waren nur rund 60 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn (DB) pünktlich.

Die Deutsche Bahn erlaubt sich zudem mehr Spielraum als die Schweizer bei der Definition von Pünktlichkeit. Als verspätet gilt in Deutschland ein Zug ab sechs Minuten. Bei der SBB tauchen die Züge schon ab drei Minuten in der Verspätungsliste auf.

Über die DB-Situation ärgern sich auch die Schweizer. "Besonders aus Deutschland kommen Züge mit Verspätungen in der Schweiz an, was sich auf die Pünktlichkeit hierzulande auswirkt", bemäkeln sie. "Um dem entgegenzuwirken, wendet die SBB die Züge, wenn nötig, an der Grenze und setzt innerhalb der Schweiz Ersatzzüge ein."/oe/DP/jha