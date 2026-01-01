DAX24.939 ±0,0%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 +0,8%Nas23.787 +0,8%Bitcoin73.440 -1,2%Euro1,1947 +0,6%Öl66,13 +0,7%Gold5.056 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street startet uneins -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie fester: EU-Kommission unterstützt Google bei Gemini-Rollout Alphabet-Aktie fester: EU-Kommission unterstützt Google bei Gemini-Rollout
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Weltbank: US-Wirtschaft könnte höheres Potenzialwachstum haben

27.01.26 14:26 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die US-Wirtschaft könnte nach Ansicht des stellvertretenden Chefökonomen der Weltbank einen anhaltenden Aufschwung erleben, was für den Rest der Welt eine positive Entwicklung darstellt, da dieser sich auf das schwächste Jahrzehnt seit einem halben Jahrhundert vorbereitet. In einem Interview sagte Ayhan Kose, dass die Weltwirtschaft angesichts einer Reihe von Schocks eine unerwartete Widerstandsfähigkeit gezeigt habe, wobei die USA ein weiteres Jahr mit überraschend starkem Wachstum verzeichneten.

Wer­bung

Kose sagte, dass dieser Rekord die Möglichkeit erhöhe, dass die potenzielle Wachstumsrate - also das Tempo, mit dem die Produktion unter Nutzung aller verfügbaren Ressourcen, aber ohne Inflation anzukurbeln, wachsen kann - höher sein könnte als derzeit geschätzt. "Wir müssen zunehmend darüber nachdenken, ob das potenzielle Wachstum der Wirtschaft zugenommen hat", sagte Kose.

Die Weltbank schätzt, dass die US-Wirtschaft im Jahr 2025 um 2,1 Prozent gewachsen ist, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate seit 2022 von 2,6 Prozent gegenüber 2,2 Prozent im Jahrzehnt bis 2020 entsprechen würde. Dabei ist das erste Jahr des Jahrzehnts nicht berücksichtigt, in dem die Wirtschaft aufgrund der Erholung von den Covid-bedingten Schließungen um 6,2 Prozent gewachsen ist.

Die potenzielle Wachstumsrate kann als Geschwindigkeitsbegrenzung der Wirtschaft betrachtet werden. Sie ist für politische Entscheidungsträger von Bedeutung, da sie einen Hinweis darauf gibt, ob Inflationsdruck entstehen könnte und wie sich die Steuereinnahmen voraussichtlich entwickeln werden. Derzeit schätzt das Congressional Budget Office das potenzielle Wachstum auf 1,8 Prozent.

Wer­bung

Eine höhere Rate würde bedeuten, dass die Wirtschaft schneller wachsen kann, ohne dass die Federal Reserve ihren Leitzins anheben muss, und deutet darauf hin, dass die Haushaltsdefizite wahrscheinlich geringer ausfallen werden als prognostiziert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 08:27 ET (13:27 GMT)