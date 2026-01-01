Weltbank: US-Wirtschaft könnte höheres Potenzialwachstum haben

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die US-Wirtschaft könnte nach Ansicht des stellvertretenden Chefökonomen der Weltbank einen anhaltenden Aufschwung erleben, was für den Rest der Welt eine positive Entwicklung darstellt, da dieser sich auf das schwächste Jahrzehnt seit einem halben Jahrhundert vorbereitet. In einem Interview sagte Ayhan Kose, dass die Weltwirtschaft angesichts einer Reihe von Schocks eine unerwartete Widerstandsfähigkeit gezeigt habe, wobei die USA ein weiteres Jahr mit überraschend starkem Wachstum verzeichneten.

Wer­bung Wer­bung

Kose sagte, dass dieser Rekord die Möglichkeit erhöhe, dass die potenzielle Wachstumsrate - also das Tempo, mit dem die Produktion unter Nutzung aller verfügbaren Ressourcen, aber ohne Inflation anzukurbeln, wachsen kann - höher sein könnte als derzeit geschätzt. "Wir müssen zunehmend darüber nachdenken, ob das potenzielle Wachstum der Wirtschaft zugenommen hat", sagte Kose.

Die Weltbank schätzt, dass die US-Wirtschaft im Jahr 2025 um 2,1 Prozent gewachsen ist, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate seit 2022 von 2,6 Prozent gegenüber 2,2 Prozent im Jahrzehnt bis 2020 entsprechen würde. Dabei ist das erste Jahr des Jahrzehnts nicht berücksichtigt, in dem die Wirtschaft aufgrund der Erholung von den Covid-bedingten Schließungen um 6,2 Prozent gewachsen ist.

Die potenzielle Wachstumsrate kann als Geschwindigkeitsbegrenzung der Wirtschaft betrachtet werden. Sie ist für politische Entscheidungsträger von Bedeutung, da sie einen Hinweis darauf gibt, ob Inflationsdruck entstehen könnte und wie sich die Steuereinnahmen voraussichtlich entwickeln werden. Derzeit schätzt das Congressional Budget Office das potenzielle Wachstum auf 1,8 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Eine höhere Rate würde bedeuten, dass die Wirtschaft schneller wachsen kann, ohne dass die Federal Reserve ihren Leitzins anheben muss, und deutet darauf hin, dass die Haushaltsdefizite wahrscheinlich geringer ausfallen werden als prognostiziert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 08:27 ET (13:27 GMT)