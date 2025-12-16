Classico,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Classico,Inc Registered gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 129,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13,98 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,63 Milliarden JPY, während im Vorjahr 3,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
