So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen

Langfristiges Investment

Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 15.12.2024 notierte Monero bei 222,76 USD. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4489 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 183,56 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 408,89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,56 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 21.12.2024 bei 183,12 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 30.11.2025 erreicht und liegt bei 436,53 USD.

Redaktion finanzen.net