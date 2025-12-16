DAX24.136 -0,4%Est505.737 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +1,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.423 -0,1%Euro1,1759 +0,1%Öl59,51 -1,4%Gold4.280 -0,6%
So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen

16.12.25 11:03 Uhr
Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
413,7500 USD 4,8609 USD 1,19%
Charts|News

Am 15.12.2024 notierte Monero bei 222,76 USD. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4489 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 183,56 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 408,89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,56 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 21.12.2024 bei 183,12 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 30.11.2025 erreicht und liegt bei 436,53 USD.

Redaktion finanzen.net

