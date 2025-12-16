Ripple: So lukrativ wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

XRP-Investmentbeispiel

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Ripple gebracht.

Ripple war am 15.12.2015 0,006032 USD wert. Bei einem XRP-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.657.695,77 Ripple. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.144.521,30 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.12.2025 auf 1,897 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31.345,21 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 1,791 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net