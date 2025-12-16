DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.139 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,15 -0,4%Gold4.279 -0,6%
tripla stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

16.12.25 06:35 Uhr
tripla Co.,Ltd. Registered Shs
1.648,00 JPY -49,00 JPY -2,89%
Charts|News|Analysen

tripla gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,88 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,32 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat tripla mit einem Umsatz von insgesamt 748,9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 576,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,90 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 85,34 JPY gegenüber 36,20 JPY im Vorjahr.

tripla hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

