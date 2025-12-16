DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.139 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,15 -0,4%Gold4.279 -0,6%
DAIWA CYCLE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

16.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DAIWA CYCLE CO. LTD. Registered Shs
18,20 EUR 0,30 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen

DAIWA CYCLE hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 95,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 97,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIWA CYCLE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

