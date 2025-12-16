DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.139 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,15 -0,4%Gold4.279 -0,6%
Manabi-aid vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

16.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Manabi-aid Co.,Ltd. Registered Shs
524,00 JPY 19,00 JPY 3,76%
Charts|News|Analysen

Manabi-aid lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Manabi-aid ein Ergebnis je Aktie von -23,820 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 81,7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

