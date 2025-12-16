TECHNOLOGIES,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TECHNOLOGIES,Inc Registered präsentierte am 15.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -4,04 JPY. Ein Jahr zuvor waren 7,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 56,81 Prozent zurück. Hier wurden 1,66 Milliarden JPY gegenüber 3,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net