Kurashicom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kurashicom ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kurashicom die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,66 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,43 Milliarden JPY – ein Plus von 28,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kurashicom 1,90 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net