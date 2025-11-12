Bayer-Aktie von Glyphosat-Rückstellungen belastet: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Bayer muss wegen der Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten in den USA weiteres Geld auf die Seite legen.
Werte in diesem Artikel
Wegen einer Erhöhung der Rückstellungen im dritten Quartal dürften die Sonderbelastungen auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro liegen, statt wie bisher geplant bei 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Den Ausblick für den unter anderem um diese Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn bestätigte Bayer-Chef Bill Anderson bei der Vorlage der Resultate des dritten Quartals. Dabei übertraf Bayer mit dem operativen Gewinn die Erwartungen der Analysten dank eines überraschend guten Abschneidens des Agrarsparte.
Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten in den USA sieht Anderson Fortschritte und gibt sich zuversichtlich, diese bis Ende 2026 signifikant einzudämmen. Die Erhöhung der Rückstellungen begründete er mit Vergleichsvereinbarungen sowie einem moderaten Anstieg der eingereichten Glyphosatklagen.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel fällt die Bayer-Aktie zeitweise 1,8 Prozent auf 27,01 Euro.
/mis/stk
LEVERKUSEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bayer News
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen