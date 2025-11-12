DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.153 +0,4%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,86 -0,5%Gold4.117 -0,2%
Sonderbelastungen

Bayer-Aktie von Glyphosat-Rückstellungen belastet: Drittes Quartal schlägt Erwartungen

12.11.25 08:20 Uhr
Bayer-Aktie schwächelt: Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten erfordern weitere Rückstellungen | finanzen.net

Bayer muss wegen der Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten in den USA weiteres Geld auf die Seite legen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,98 EUR 0,55 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wegen einer Erhöhung der Rückstellungen im dritten Quartal dürften die Sonderbelastungen auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro liegen, statt wie bisher geplant bei 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Den Ausblick für den unter anderem um diese Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn bestätigte Bayer-Chef Bill Anderson bei der Vorlage der Resultate des dritten Quartals. Dabei übertraf Bayer mit dem operativen Gewinn die Erwartungen der Analysten dank eines überraschend guten Abschneidens des Agrarsparte.

Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten in den USA sieht Anderson Fortschritte und gibt sich zuversichtlich, diese bis Ende 2026 signifikant einzudämmen. Die Erhöhung der Rückstellungen begründete er mit Vergleichsvereinbarungen sowie einem moderaten Anstieg der eingereichten Glyphosatklagen.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel fällt die Bayer-Aktie zeitweise 1,8 Prozent auf 27,01 Euro.

/mis/stk

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

