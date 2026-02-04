DAX24.555 -0,2%Est505.963 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,3%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.366 -4,3%Euro1,1794 -0,1%Öl68,74 -0,3%Gold4.893 -1,4%
AKTIEN IM FOKUS: Autowerte leiden unter schwachen Volvo-Cars-Zahlen

05.02.26 12:13 Uhr
Aktien
BMW AG
88,00 EUR -2,60 EUR -2,87%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,68 EUR -1,35 EUR -2,21%
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,44 EUR -0,65 EUR -1,58%
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,40 EUR -2,85 EUR -2,71%
Volvo Car AB Registered Shs -B-
2,18 EUR -0,57 EUR -20,75%
FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten von Volvo Cars (Volvo Car AB Registered B) haben am Donnerstag das Bild im Autosektor wieder getrübt. Auf Kursgewinne vom Vortag folgten bei den deutschen Autobauern Volkswagen (VW) (Volkswagen (VW) vz), BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Porsche AG (Porsche vz) Verluste von 1,2 bis 2,7 Prozent. Der Kurs von Volvo Cars brach in Stockholm nach den Quartalszahlen des Autobauers noch sehr viel deutlicher um 22 Prozent ein.

Experte Harry Martin von Bernstein Research erwähnte in seiner ersten Einschätzung, dass man zuvor schon von negativen Voraussetzungen ausgegangen sei, doch nun seinen die Dinge bei Volvo Cars noch schlimmer als befürchtet. Er attestierte den Schweden einen "großen Schritt zurück", indem das operative Ergebnis nicht einmal halb so hoch sei wie die Erwartungen. In der Folge sollten die Markterwartungen im prozentual zweistelligen Bereich sinken.

Die Kurse der vier deutschen Autobauer kommen damit auch 2026 nicht wirklich auf die Beine. Zumindest die Aktien von Mercedes-Benz und Volkswagen hatten es am Vortag in der Jahresbilanz wieder in positives Terrain geschafft, das jetzt aber schon wieder verlassen wurde. Neben den 2025 belastenden US-Zollsorgen prägen auch das in Europa schwierige Marktumfeld und China-Sorgen schon länger das Bild. Hinzu kommen steigende Kosten und das regulatorische Umfeld in Zeiten des Umstiegs auf die Elektromobilität./tih/la/jha/

