JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

18:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT

