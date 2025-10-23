DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.412 +0,9%Top 10 Crypto 15,66 +5,2%Nas 23.606 +1,7%Bitcoin 99.319 +0,9%Euro 1,1637 +0,1%Öl 65,70 +0,0%Gold 4.007 -1,8%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel
Rio Tinto Aktie

61,11 EUR +0,53 EUR +0,87 %
56,21 CHF +0,34 CHF +0,61 %
Marktkap. 99,13 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

18:36 Uhr
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
61,11 EUR 0,53 EUR 0,87%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

18:36 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Dow Jones Oyu Tolgoi Rio Tinto-Aktie aber fest: Korruptionsermittlung in Kupfermine in der Mongolei Rio Tinto-Aktie aber fest: Korruptionsermittlung in Kupfermine in der Mongolei
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags
finanzen.net FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 klettert zum Start
PR Newswire Entegris Set to Join S&P MidCap 400
