Rio Tinto Aktie
Marktkap. 99,13 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
61,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
