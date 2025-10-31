DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.395 +0,1%Top 10 Crypto 14,41 -3,3%Nas 23.837 +0,5%Bitcoin 92.554 -3,5%Euro 1,1520 -0,1%Öl 64,70 -0,6%Gold 4.005 +0,1%
Rio Tinto Aktie

60,91 EUR -1,40 EUR -2,25 %
STU
56,43 CHF -1,17 CHF -2,03 %
BRX
Marktkap. 101,48 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

19:11 Uhr
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
60,91 EUR -1,40 EUR -2,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Medienbericht, wonach der aktivistische Investor Palliser Druck auf die Führung des Bergbaukonzerns ausübt, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Die Forderung von Palliser, dass Rio Tinto vor der Aktionärsabstimmung von Teck Resources über die Fusion mit Anglo American ein Gegenangebot abgeben soll, dürfte nicht die Zustimmung des Rio-Tinto-Verwaltungsrats finden, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,60 £		 Abst. Kursziel*:
13,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

19:11 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
27.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

