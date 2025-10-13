Rio Tinto Aktie
Marktkap. 92,96 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal von 6170 auf 6100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eisenerz-Auslieferungen seien etwas schwächer gewesen als von ihm gedacht, sodass Rio Tinto ein starkes Schlussquartal brauche, um das untere Ende der Prognose zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane in seiner Analyse am Dienstag. Unter den breit aufgestellten Minenkonzernen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist Rio Tinto aber sein "Top Pick". Mit Blick auf den Kapitalmarkttag Anfang Dezember verlieh der Experte der Aktie den Status "Positive Catalyst Watch", womit er glaubt, dass der Kurs von diesem Ereignis profitieren dürfte./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:47 / BST
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
50,82 £
|Abst. Kursziel*:
20,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
50,82 £
|Abst. Kursziel aktuell:
20,03%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|19:21
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:11
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15:56
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:21
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:11
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15:56
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:21
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:11
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)