Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein - Aktie verliert leicht
Rio Tinto hat alle Aktivitäten an seinem Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea nach dem Tod eines Arbeiters eingestellt.
Ein Angestellter einer Vertragsfirma starb am Freitag auf dem Gelände der SimFer-Mine in der Region Nzerekore in Guinea. Das Unternehmen machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall oder zu den möglichen Auswirkungen auf das Projekt.
Simandou ist eines der größten und reichsten unerschlossenen Eisenerzvorkommen der Welt. Rio Tinto erschließt einen Teil der Lagerstätte gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter der Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet mit Ausgaben in Höhe von rund 6,2 Milliarden US-Dollar für das Projekt. Vergangenen Monat teilte Rio Tinto mit, dass das Projekt schneller als geplant voranschreitet und die erste Lieferung im November erwartet wird.
Die Rio Tinto-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,37 Prozent tiefer bei 45,83 Pfund.
DOW JONES
