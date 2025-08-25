DAX24.213 -0,3%ESt505.400 -0,8%Top 10 Crypto15,62 -1,5%Dow45.272 ±-0,0%Nas21.416 -0,2%Bitcoin94.387 -0,5%Euro1,1656 +0,3%Öl67,89 -1,2%Gold3.375 +0,2%
DAX tiefer -- US-Börsen starten stabil -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Valneva-Aktie dreht ins Plus: Kursrutsch bei Valneva nach FDA-Entscheidung setzt sich nicht fort
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein - Aktie verliert leicht

26.08.25 14:18 Uhr
Rio Tinto-Aktie tiefer: Simandou-Mine in Guinea - Rio Tinto unterbricht Projekt nach tödlichem Zwischenfall | finanzen.net

Rio Tinto hat alle Aktivitäten an seinem Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea nach dem Tod eines Arbeiters eingestellt.

Ein Angestellter einer Vertragsfirma starb am Freitag auf dem Gelände der SimFer-Mine in der Region Nzerekore in Guinea. Das Unternehmen machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall oder zu den möglichen Auswirkungen auf das Projekt.

Simandou ist eines der größten und reichsten unerschlossenen Eisenerzvorkommen der Welt. Rio Tinto erschließt einen Teil der Lagerstätte gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter der Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet mit Ausgaben in Höhe von rund 6,2 Milliarden US-Dollar für das Projekt. Vergangenen Monat teilte Rio Tinto mit, dass das Projekt schneller als geplant voranschreitet und die erste Lieferung im November erwartet wird.

Die Rio Tinto-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,37 Prozent tiefer bei 45,83 Pfund.

DOW JONES

