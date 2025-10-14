Rio Tinto Aktie
Marktkap. 94,84 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Richard Hatch passte sein Bewertungsmodell für den Bergbaukonzern an die Produktionszahlen für das dritte Quartal an. Die Kennziffern hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,14 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
