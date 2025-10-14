DAX 24.256 +0,1%ESt50 5.627 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,59 +1,2%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.918 -0,7%Euro 1,1630 +0,2%Öl 62,34 +0,1%Gold 4.183 +1,0%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
NEL-Aktie hebt ab - Kursflaute jetzt endgültig überwunden? NEL-Aktie hebt ab - Kursflaute jetzt endgültig überwunden?
TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
Rio Tinto Aktie

58,83 EUR +0,12 EUR +0,20 %
STU
51,14 GBP +0,32 GBP +0,63 %
LSE
Marktkap. 94,84 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

11:06 Uhr
Rio Tinto plc
58,83 EUR 0,12 EUR 0,20%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Richard Hatch passte sein Bewertungsmodell für den Bergbaukonzern an die Produktionszahlen für das dritte Quartal an. Die Kennziffern hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,14 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:36 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
14.10.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
14.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Dow Jones Prognosen bestätigt Rio Tinto-Aktie gibt nach: Stabile Eisenerz-Förderung im dritten Quartal Rio Tinto-Aktie gibt nach: Stabile Eisenerz-Förderung im dritten Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
PR Newswire Entegris Set to Join S&P MidCap 400
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
