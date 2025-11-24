DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +2,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.445 ±0,0%Euro1,1521 +0,1%Öl62,73 +0,4%Gold4.055 -0,3%
ROUNDUP: BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück

24.11.25 07:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Billiton Ltd.
22,84 EUR -0,17 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teck Resources Ltd. (A)
33,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern BHP Group (BHP Billiton) hat auch einen abermaligen Versuch zur Übernahme des Konkurrenten Anglo American abgeblasen. Es habe erneut Gespräche gegeben, teilte BHP am Montag in London mit. Da Anglo American aber auch den aktuellen Vorstoß zurückgewiesen habe, werde jetzt kein Zusammenschluss der beiden Unternehmen mehr erwogen.

BHP wolle sich jetzt auf das eigene Portfolio konzentrieren. Am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache betraute Personen berichtet, dass BHP nach dem im vergangenen Jahr gescheiterten Anlauf erneut an einer Anglo-American-Übernahme interessiert ist.

Anglo American ist derweil dabei, den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources über einen reinen Aktiendeal zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.

Mit dem kurzzeitig wieder erwogenen Kauf von Anglo American hätte BHP diesen Zusammenschluss verhindern können. BHP kommt derzeit umgerechnet in Euro auf einen Börsenwert von rund 116 Milliarden, während Anglo American auf 36 Milliarden Euro kommt. Der kanadische Konzern Teck Ressources bringt es unterdessen umgerechnet aktuell auf knapp 17 Milliarden Euro./zb/stk

Analysen zu BHP Billiton Ltd.

DatumRatingAnalyst
20.08.2024BHP Billiton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.2022BHP Billiton NeutralUBS AG
12.12.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
24.10.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
05.10.2012BHP Billiton buyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
24.10.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
05.10.2012BHP Billiton buyUBS AG
04.10.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
03.10.2012BHP Billiton buyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2024BHP Billiton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.2022BHP Billiton NeutralUBS AG
20.10.2011BHP Billiton haltenIndependent Research GmbH
22.04.2010BHP Billiton haltenIndependent Research GmbH
14.12.2009BHP Billiton abwartenEuro am Sonntag
DatumRatingAnalyst
23.03.2009BHP Billiton underperformCredit Suisse Group

