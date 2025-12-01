Rio Tinto Aktie
Marktkap. 100,26 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto vor dem Kapitalmarkttag am Donnerstag mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Hold" belassen. Es sei für Vorstandschef Simon Trott der erste große öffentliche Auftritt an den Finanzmärkten, schrieb Richard Hatch am Dienstag. Der Analyst erwartet Aussagen zur Strategie vom CEO, aber auch, dass im Großen und Ganzen der Status quo beibehalten wird. Die Ankündigung eines Verkaufsprozesses würde ihn zugleich nicht wundern, da sowohl das Borat- als auch das Titandioxidgeschäft einer strategischen Überprüfung unterzogen worden seien./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
54,52 £
|Abst. Kursziel*:
-4,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
