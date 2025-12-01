DAX 23.693 +0,4%ESt50 5.690 +0,4%MSCI World 4.391 +0,3%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.445 +0,7%Bitcoin 76.615 +3,0%Euro 1,1616 +0,0%Öl 62,29 -1,6%Gold 4.221 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Beyond Meat, MongoDB, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
62,02 EUR +0,26 EUR +0,42 %
STU
57,62 CHF +0,07 CHF +0,12 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 100,26 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

14:41 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
62,02 EUR 0,26 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto vor dem Kapitalmarkttag am Donnerstag mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Hold" belassen. Es sei für Vorstandschef Simon Trott der erste große öffentliche Auftritt an den Finanzmärkten, schrieb Richard Hatch am Dienstag. Der Analyst erwartet Aussagen zur Strategie vom CEO, aber auch, dass im Großen und Ganzen der Status quo beibehalten wird. Die Ankündigung eines Verkaufsprozesses würde ihn zugleich nicht wundern, da sowohl das Borat- als auch das Titandioxidgeschäft einer strategischen Überprüfung unterzogen worden seien./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
54,52 £		 Abst. Kursziel*:
-4,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14:41 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
26.11.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 in Rot
finanzen.net Rio Tinto-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
PR Newswire Entegris Set to Join S&P MidCap 400
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen