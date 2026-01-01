DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.527 -1,4%Bitcoin70.203 -5,7%Euro1,1953 ±-0,0%Öl70,60 +2,7%Gold5.322 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- US-Börsen in Rot -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Kurseinbruch bei Microsoft belastet US-Börsen

29.01.26 20:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.947,7 PKT -67,9 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.530,4 PKT -327,1 PKT -1,37%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.938,3 PKT -39,7 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse litt der Handel darunter, dass der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die KI-Investitionen schürte.

Wer­bung

Die Reaktionen auf die Zahlen der Tech-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla gingen weit auseinander, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um zwölf Prozent negativ auffiel. Vor diesem Hintergrund lag der NASDAQ 100 zwei Stunden vor Schluss mit 1,2 Prozent im Minus bei 25.719 Punkten, nachdem er in der Spitze sogar mehr als zwei Prozent verloren hatte. Bei der Annäherung an sein Rekordhoch gab es damit einen Rückschlag.

Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich dem schwachen Umfeld auch nicht entziehen. Er gab allerdings nur um 0,3 Prozent auf 48.860 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 orientierte sich mit einem Abschlag von 0,7 Prozent auf 6.929 Zähler stärker an der Nasdaq.

Microsoft konnte zwar dank einer weiter hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste im zweiten Geschäftsquartal erneut kräftig wachsen, allerdings nicht mehr so deutlich wie im Vorquartal. Sorgen um die Wachstumstreiber mischten sich mit Bedenken wegen stark gestiegener Kosten. Durch den Kursrutsch drehten die Aktien ihre jüngste Erholung in den tiefsten Stand seit Ende April. In der Breite wurden auch andere Softwarewerte belastet.

Wer­bung

Die Meta-Anteile konnten dies an der Nasdaq mit einem Kursanstieg um mehr als zehn Prozent nicht aufwiegen. Der Facebook-Mutterkonzern überzeugte mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum, das die Aktien auf den höchsten Stand seit Ende Oktober trieb. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven KI-Einfluss, urteilte Goldman-Sachs-Experte Eric Sheridan.

Dagegen kamen auch die Nachrichten des Elektroautobauers Tesla mit einem Abschlag von 2,6 Prozent nicht gut an. Die Gewinnschätzungen waren zwar übertroffen worden, doch es wurden Milliarden-Investitionen zur Umstrukturierung der Produktion angekündigt. Konzernchef Elon Musk setzt auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis.

Im Dow gab es einige Gegengewichte zu Microsoft, die den Leitindex in ein besseres Licht rückten. Die Titel von IBM etwa zogen dort nach Zahlenvorlage um 3,7 Prozent an. Das IT-Urgestein überzeugte mit starkem Wachstum im Software- und IT-Infrastrukturgeschäft, das die Aktien in Richtung des Rekordes vom November trieb. Eine Bestmarke verbuchen konnte der Baumaschinenhersteller Caterpillar.

Wer­bung

Die Anteile von Honeywell setzten sich nach Zahlen mit einem Anstieg um 4,3 Prozent an die Dow-Spitze. Die Titel des Kreditkartenanbieters Visa profitierten mit einem Anstieg um 1,4 Prozent von guten Zahlen des Konkurrenten MasterCard, die im marktbreiten S&P 500 um 3,6 Prozent anzogen.

Einen Rekord aufstellen konnten auch die Titel des Rüstungskonzerns Lockheed Martin, indem sie nach der Zahlenvorlage um 4,4 Prozent anzogen. Eine noch deutlichere Rally gab es bei Southwest Airlines mit einem Kurssprung um 18 Prozent. Die Fluggesellschaft überraschte mit ihren Quartalszahlen positiv./tih/he

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

20:10Aktien New York: Kurseinbruch bei Microsoft belastet US-Börsen
20:02Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
19:30Apple Acquires Audio AI Startup Q.AI: What Investors Need To Know
18:54Richtech Robotics Shares Slide As Hunterbrook Questions Microsoft Collaboration
18:44Boeing Expands Global Footprint Aith Air India, US Air Force Contracts
18:35Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
18:32Apple buys Israeli start-up Q.AI for close to $2bn in race to build AI devices
18:27Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
mehr