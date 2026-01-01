DAX24.293 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,03 -5,2%Nas23.402 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1944 -0,1%Öl70,75 +2,9%Gold5.276 -2,6%
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
ROUNDUP/Aktien New York: Kurseinbruch bei Microsoft belastet US-Börsen

29.01.26 17:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.895,6 PKT -120,0 PKT -0,24%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.401,7 PKT -455,8 PKT -1,91%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse litt der Handel darunter, dass der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die KI-Investitionen schürte.

Wer­bung

Die Reaktionen auf die Zahlen der Tech-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla gingen weit auseinander, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um fast 12 Prozent negativ auffiel. Vor diesem Hintergrund sackte der NASDAQ 100 nach gemäßigtem Start mit zwei Prozent ins Minus auf 25.496 Punkte. Bei der Annäherung an sein Rekordhoch gab es damit einen deutlichen Rückschlag.

Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial war zunächst noch freundlich gestartet, konnte sich dem schwachen Umfeld aber auch nicht entziehen. Er gab um 0,6 Prozent auf 48.704 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 orientierte sich mit einem Abschlag von 1,3 Prozent auf 6.887 Zähler stärker an der Nasdaq.

Microsoft konnte zwar dank einer weiter hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste im zweiten Geschäftsquartal erneut kräftig wachsen, allerdings nicht mehr so deutlich wie im Vorquartal. Sorgen um die Wachstumstreiber mischten sich mit Bedenken wegen stark gestiegener Kosten. Durch den Kursrutsch drehten die Aktien ihre jüngste Erholung in ein Tief seit Ende April. In der Breite wurden auch andere Softwarewerte belastet.

Wer­bung

Die Meta-Anteile konnten dies an der Nasdaq mit einem Kursanstieg um mehr als sieben Prozent nicht aufwiegen. Der Facebook-Mutterkonzern überzeugte mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum, das die Aktien auf ein Hoch seit Ende Oktober trieb. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven KI-Einfluss, urteilte der Goldman-Sachs-Experte Eric Sheridan.

Auch die Nachrichten des Elektroautobauers Tesla kamen mit einem Abschlag von 2,4 Prozent nicht gut an nach einem zunächst noch robusten Handelsstart. Die Gewinnschätzungen wurden zwar übertroffen, doch es wurden Milliarden-Investitionen zur Umstrukturierung der Produktion angekündigt. Konzernchef Elon Musk setzt auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis.

Ein Gegengewicht zu Microsoft bildeten im Dow die Titel von IBM, die nach Zahlenvorlage um fast sechs Prozent anzogen. Das IT-Urgestein überzeugte mit starkem Wachstum im Software- und IT-Infrastrukturgeschäft, das die Aktien in Richtung des Rekordes vom November trieb. Eine Bestmarke verbuchen konnte dagegen der Baumaschinenhersteller Caterpillar. Auch die Honeywell-Anteile (Honeywell) waren nach Zahlen im Dow eine positive Erscheinung.

Wer­bung

Einen Rekord aufstellen konnten noch die Titel des Rüstungskonzerns Lockheed Martin, indem sie nach der Zahlenvorlage um sechs Prozent anzogen. Eine noch deutlichere Rally gab es bei Southwest Airlines mit einem Kurssprung um mehr als 12 Prozent. Die Fluggesellschaft überraschte mit ihren Quartalszahlen positiv./tih/jha/

