DAX24.293 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,02 -5,3%Nas23.408 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1944 -0,1%Öl70,75 +2,9%Gold5.276 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bilanzen machen Kurse: DAX beendet Handel auf tiefrotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet Bilanzen machen Kurse: DAX beendet Handel auf tiefrotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Gold & Silber: Zwangsverkäufe treffen auf überhitzte Stimmung! Gold & Silber: Zwangsverkäufe treffen auf überhitzte Stimmung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Honeywell übertrifft Erwartungen - Ausgliederung von Sparte früher

29.01.26 17:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
189,26 EUR 8,36 EUR 4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Honeywell hat im vergangenen Jahr einen Schlussspurt hingelegt. So stieg der Umsatz im vierten Quartal um sechs Prozent auf knapp 9,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stiegen die Erlöse um elf Prozent. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage in seiner Luft- und Raumfahrt-Sparte sowie in der Gebäudeautomation. Die Profitabilität hingegen wurde durch Wertberichtigungen von als zum Verkauf klassifizierten Geschäftsbereichen belastet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 17 Prozent auf 2,59 Dollar.

Wer­bung

Organisches Wachstum sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie fielen besser aus, als von Analysten erwartet worden war. Für das laufende Jahr stellte Honeywell ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 10,35 bis 10,65 Dollar in Aussicht, was ebenfalls mehr ist als von den Marktexperten im Schnitt angenommen. Dies würde einem Wachstum von sechs bis neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Das organische Wachstum sieht der Konzern bei drei bis sechs Prozent. Im frühen New Yorker Handel legte die Honeywell-Aktie um 4,5 Prozent zu.

"Wir haben das Jahr 2025 mit starken Ergebnissen abgeschlossen, die unsere Prognose für den bereinigten Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen haben", kommentierte Verwaltungsrats- und Vorstandschef Vimal Kapur die Zahlen. Der Auftragseingang sei um 23 Prozent gestiegen, was auf die robuste Nachfrage in den Segmenten Luft- und Raumfahrttechnologien sowie Energie- und Nachhaltigkeitslösungen zurückzuführen sei, so der Manager. "Dadurch konnten wir das Jahr 2025 mit einem Rekordauftragsbestand von mehr als 37 Milliarden Dollar beenden, was uns für 2026 gut positioniert."

Honeywell habe zudem Fortschritte bei der Optimierung des Portfolios gemacht. So wurde das Chemiegeschäft im Oktober abgespalten. Der Konzernchef aktualisierte zudem den Zeitplan für die geplante Ausgliederung von Honeywell Aerospace in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen. Der Spin-off soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden und damit früher als zunächst in Aussicht gestellt./nas/tav/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen