ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Hensoldt auf 'Buy' und Ziel auf 91 Euro

16.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80,00 EUR -0,85 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HENSOLDT vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

